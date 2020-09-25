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Dünya

Arnavutluk'taki bazı FETÖ iltisaklı okullar kapatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü iltisaklı üç okulun kapatılmasını kararlaştırıldı.

Ekip,Dzihat Aliju   | 25.09.2020
Arnavutluk'taki bazı FETÖ iltisaklı okullar kapatıldı

Albania

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı üç okulun kapatılmasını kararlaştırdı.

Karar kapsamında ülkenin güneydoğusundaki Görice (Korça) şehrinde 2002'de açılan "Hafız Abdullah Zemblaku" medresesi (lise-imam hatip), orta batı kesimlerindeki Kavalye (Kavaja) şehrinde 1996 yılında açılan "Ali Korça" medresesi (lise-imam hatip) ve başkent Tiran'daki "Turgut Özal Education" topluluğu tarafından yönetilen "Memorial International School of Tirana (MIST)" (ilköğretim ve lise) okulları kapatıldı.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığından sorumlu bakanın teklifiyle alınan ve Arnavutluk Bakanlar Kurulunun resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, MIST'in 16 Eylül tarihinde, "Hafız Abdullah Zemblaku" ile "Ali Korça" medreselerinin ise 23 Eylül'de kapatılması kararlaştırıldı.

FETÖ son yıllarda "Sema" Vakfı aracılığıyla ülkede eğitim alanındaki etkisini artırmıştı. Örgüt, Arnavutluk Müslüman Topluluğundan (Diyanet İşleri) devralarak veya bu kurumla iş birliğinde, ülkede Bakanlar Kurulu kararıyla kaptılan okullar da dahil olmak üzere birkaç medresenin yönetimini üstleniyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Sema Vakfı, Arnavutluk Müslüman Topluluğu iş birliğinde ülkede şu okulların yönetiminde bulunuyor:

"Tiran'daki ilköğretim ve lise, Elbasan'daki "Liria" medresesi (lise-imam hatip), Kavalye'deki 'Hafız Ali Korça' medresesi (lise-imam hatip), Tiran'daki 'H. Mahmud Dashi' medresesi (ilköğretim ve lise-imam hatip) ve Korça medresesi (lise-imam hatip)".

Karar doğrultusunda kapanan eğitim kurumları, her öğrenciye başka bir eğitim kurumuna geçişi için gerekli belgeleri sağlamakla ve okulun tamamlanmamış olan kısmı için yaptıkları ödemeleri ve onlara karşı tüm yükümlülükleri iade etmekle yükümlü.

Kapatılan okullar ayrıca, kararda belirtilen tüm gereklilikler yerine getirilene kadar üniversite öncesi eğitimden sorumlu yerel eğitim kurumlarına gerekli bilgiyi sağlayacak.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı, Üniversite Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü, yerel üniversite öncesi eğitim kurumu, kapatılan okullar ve Arnavutluk Müslüman Topluluğu kararların uygulanmasından sorumlu olacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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