Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 11'inci gününde de devam ediyor.

Arnavutluk'ta turizm projesine karşı gösteriler 11'inci gününde sürüyor Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 11'inci gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, ellerindeki Arnavutluk bayraklarıyla vatandaşlar, Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Öte yandan, ülkede 9-11 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan İsrail Kültür Haftası nedeniyle, dün protestocuların da güzergah olarak kullandığı Bulvar boyunca İsrail bayrakları ve bu etkinliği anlatan pankartlar asılmıştı.

Bugün ise İsrail bayrakları kaldırılarak, yalnızca birkaç pankart kaldığı görüldü.

Göstericiler bunu kendilerine karşı yapılmış bir provokasyon olarak nitelendirdi.

“Kimse Arnavutluk'un ikinci bir Filistin olmasını istemiyor”

Gösteriye katılan aktivistlerden Akil Cala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek bir amaçla toplandıklarını bunun da hükümetin istifası olduğunu söyledi.

Hükümetin kendilerine hiçbir gelecek sunmadığını, ekonomiyi mahvettiğini savunan Cala, şimdi ise hükümetin kendi topraklarını satmak istediğini kaydetti.

Cala, "Dolayısıyla, Arnavutların buraya gelmesinin, bu meydanda toplanmalarının sebeplerinden biri, topraklarımızı satmaya çalışıyor olmalarıdır. Bunun olmasını istemiyoruz. Diğer bir sorun ise, medyadan duyduklarımıza göre, bu toprakların Siyonist arka plana sahip bir yatırımcıya satılıyor olmasıdır. Dürüst olmak gerekirse, kimse Arnavutluk'un ikinci bir Filistin olmasını istemiyor." diye konuştu.

Gösteriye katılanlardan gazeteci ve aktivist Egon Loli de gösterilerin sadece bir adaya yapılacak tatil köyüne karşı bir gösteri olmadığını vurguladı.

Loli, "Bu, Arnavutluk'un stratejik öneme sahip toprak parçalarını siyasi nüfuz kazanmak ve adaletten ve yargı sisteminden kaçmak için kullanan bu kleptokratik siyasi sınıfın kötü yönetimine karşı bir protestodur. Batılı müttefiklerimizle siyasi nüfuz kazanmak için gizli ve şeffaf olmayan anlaşmalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Aktivist Floriar Arapi ise gösterilerin Jared Kushner ve Nat Rothschild ile bağlantılı olan şirketin Zvernec'teki projeye karşı başladığını anımsattı.

Arnavutluk halkının bu tür yolsuzluktan ve oligarşik yatırımlardan korktuğuna dikkati çeken Arapi, "Birçok kişi için bu, Arnavutların topraklarının bir nevi satışıydı. Protestocuların ilk sloganı 'Arnavutluk satılık değildir' şeklindeydi." dedi.

Arnavutluk'un her geçen yıl İsrail'in diktası altına girdiğini öne süren Arapi, Arnavutluk'un son dönemde İsrailli şirketlerle yaptığı anlaşmalara değindi.

Arapi, İsrail Kültür Haftasının Arnavutluk ile İsrail arasında iyi ve güçlü ilişkiler olduğunu gösterilmek için yapıldığını söyleyerek, "Sanki İsrail ile güçlü ve çok iyi bir ilişkimiz varmış gibi sahte bir ilişki gösterilmekte. Aslında bu doğru değil. İlişkimiz o kadar iyi değil. Arnavut halkı, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma karşı durdu. Bir sürü protesto düzenlediler, ancak engellendiler, yasaklandılar. Medya, kamuoyu ve politikacılar bu konuda hiç konuşmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri hükümet binası önünde gerçekleşen konuşmaların ardından sorunsuz sona erdi.

Projenin iptali ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, protestoların devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili son günlerde ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde de gösteriler düzenlendi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.