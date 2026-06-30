Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan ve bir aydır devam eden gösteriler kapsamında Meclis binası önünde protesto düzenlendi.

Arnavutluk'ta turizm projelerine karşı Meclis binası önünde gösteri düzenlendi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan ve bir aydır devam eden gösteriler kapsamında Meclis binası önünde protesto düzenlendi.

Arnavutluk Meclisi'nde gündem maddelerinin görüşüldüğü esnada bir grup aktivist ve vatandaş, Meclis binası önünde toplanarak Zvernec'teki turizm projesi ve koruma altındaki alanlarda inşaat yapılmasına karşı gösteri yaptı.

Gösteri nedeniyle Meclis binası önünde çok sayıda polis memuru görevlendirildi.

Meclise giriş yapan milletvekillerine tepkilerini çeşitli sloganlarla ifade eden göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın ve mevcut siyasetçilerin istifasını istedi, geçici bir hükümet kurulmasını talep etti.

Göstericiler, "Suç Parlamentosu", "35 yıllık yıkım, yolsuzluk, hırsızlık ve nüfus azalması", "Arnavutluk'un geleceği için Arnavut siyaseti kökünden sökülmeli" yazılı pankartlar taşıdı.

Meclis bahçesine çöp kutusu sokma teşebbüsünde bulunan bazı göstericiler polis tarafından engellenirken, bir grup gösterici de milletvekillerinin araçlarına yumurta attı.

Protesto esnasında polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Gösteri alanına takviye kuvvet ulaşarak güvenlik kordonu oluşturuldu.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinin Rrjoll bölgesinde bir turizm projesine karşı da gösteriler düzenlendi.

Rrjoll sakinleri ve aktivistler, vatandaşların hak iddia ettiği araziler üzerine, ailelere tazminat ödenmeden turistik tesis inşa edildiğini savunarak projelere karşı çıkıyor.

Fotoğraf : Olsi Shehu/AA

Turizm projesine karşı gösteriler

Öte yandan, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla başlatılan gösteriler, bir aydır sürüyor.

Vatandaşlar, Zvernec'teki sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto ediyor.