Euro
6.32
Dolar
5.73
BIST 100
105,729.30
Altın
1,456.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem

Depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Fatjon Cuka,Seyyid Emin,Dzihat Aliju   | 26.11.2019
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem

Tiran

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri
İran'ın kronik sorunları protestoları tetikliyor
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco

Benzer haberler

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem