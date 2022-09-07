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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Arnavutluk, "siber saldırı eylemine" cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, yoğun siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirdi.

Fatjon Cuka   | 07.09.2022
Arnavutluk, "siber saldırı eylemine" cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Tiran

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