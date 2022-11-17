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Dünya

Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Guterres'i kutladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tebrik etti.

Fatjon Cuka   | 17.11.2022
Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Guterres'i kutladı

Tiran

Rama, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu önemli gıda tedarik hattı, dünya için hayati olmaya devam ediyor. Türkiye’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i devam eden güçlü kararlıklarından dolayı tebrik ediyorum. Diplomasi, her zaman çözüm bulmanın en iyi yoludur."

19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldı

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi, 19 Kasım'da sona erecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

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