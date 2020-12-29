Euro
9.04
Dolar
7.38
BIST 100
1,459.69
Altın
1,879.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, istifasını Başbakan Edi Rama'ya sunduğunu açıkladı.

Saimir Alija,Seyyid Emin   | 29.12.2020
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti

Tiran

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Cakaj, Arnavutluk diplomasisinin başındaki hizmetinin sona erdiğini belirtti.

Cakaj, açıklamasında, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanlığının çok başarılı şekilde tamamlanmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerinin başlaması, 2022-2023 Güvenlik Konseyinde temsil edilmek için yapılan olağanüstü çalışma, Batı Balkanlar'da Arnavutluk varlığını artırmak için benzeri görülmemiş bir dizi önlemin uygulanması ve Arnavutluk'un benim hiçbir şekilde katılmayı amaçlamadığım seçim kampanyasının eşiğinde olduğu göz önüne alındığında, Arnavutluk diplomasisinin başındaki hizmetimin bittiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cakaj, Arnavutluk'un bölgedeki Arnavutlarla iş birliğini derinleştirmeye ve ilişkileri güçlendirmeye bedeli ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Edi Rama, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Savunma Bakanı Olta Xhaçka'yı, Savunma Bakanlığı görevine ise Niko Peleshi'yi önerdi.

Cakaj'ın, ülkesinin AGİT dönem başkanlığında yoğun çalışmalarının yanı sıra bakan vekili olarak da adanmışlığı ve profesyonelliği ile Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevini Olta Xhaçka'ya vermesinin zamanının geldiğini belirten Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Gent'e sadece şimdiye kadarki görevi yerine getirmedeki saygınlığı için değil, aynı zamanda ortak çabayı sürdürmeye ve kabineye dönmeye tam hazırlığı için teşekkür etmek istiyorum."

Aslen Kosovalı olan Cakaj, 23 Ocak 2019'da Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili görevine getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de hastaneler çadırlar kurmayı planlıyor
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti

Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli atıldı

Bakan Kurum: Arnavutluk'ta inşa edilecek konutlar iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu daha da güçlendirecek

TOKİ’nin Arnavutluk'ta inşa edeceği 522 konutun temeli atılıyor

TOKİ’nin Arnavutluk'ta inşa edeceği 522 konutun temeli atılıyor
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesine övgü: Türkiye en hazırlıklı ülkelerdendi

Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesine övgü: Türkiye en hazırlıklı ülkelerdendi
Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis Türkiye'de tedavi edilecek

Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis Türkiye'de tedavi edilecek