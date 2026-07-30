Araştırma: İki yaşından önce şekeri sınırlandırmak, daha iyi beyin sağlığı ile bağlantılı olabilir İngiltere'de bir veritabanı üzerinde yapılan araştırma, yaşamın ilk iki yılında şeker alımını sınırlandırmanın, beyni gelecek yıllarda koruyabileceğini ortaya koydu.