Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

Araplar, YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde 4 yıl önce terör örgütü YPG/PKK tarafından evleri kundaklanan Keşkeş Cebur köyünün eski sakinleri, örgütü protesto ederek, tahrip edilen evleri için tazminat istedi.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 26.09.2020
Araplar, YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor

Haseke

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde 4 yıl önce evleri YPG/PKKlı teröristlerce kundaklanarak kullanılamaz hale gelen Keşkeş Ceburlu Araplar, sürgün edildikleri Şeddadi ilçe merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Köylerinin imarına yönelik verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten protestocular, YPG/PKK'dan, kundaklayarak yıktığı evler için tazminat ödemesini talep etti.

Göstericiler, YPG/PKK tarafından alıkonulan bölge sakinlerinin derhal serbest bırakılmasını istedi, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde protestoların genişleyerek devam edeceği mesajını verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, 2016 yılında, terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek, Haseke'nin Şeddadi ilçesine bağlı Keşkeş Cebur köyündeki onlarca evi yağmaladıktan sonra ateşe vermişti.

Örgüt, Araplardan oluşan köy sakinlerini ise Şeddadi ilçe merkezi ve çevresindeki köylere sürgün etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı
'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'

Benzer haberler

Araplar, YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor

Araplar, YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor

ABD'nin Portland kentindeki protestolarda 14 kişi gözaltına alındı

ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

Dünya annelerinin kurduğu dernek iç savaş mağduru çocuklara şefkat eli uzatıyor

Dünya annelerinin kurduğu dernek iç savaş mağduru çocuklara şefkat eli uzatıyor

ABD'den Suriye'ye 720 milyon dolarlık ekstra yardım

ABD'den Suriye'ye 720 milyon dolarlık ekstra yardım
İkiz kız kardeşler 'Suriye' ve 'Türkiye' isimleriyle dikkati çekiyor

İkiz kız kardeşler 'Suriye' ve 'Türkiye' isimleriyle dikkati çekiyor