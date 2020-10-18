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Dünya

Arap ülkelerinin Filistin'e mali desteği, yılın ilk 8 ayında yaklaşık yüzde 82 azaldı

Arap ülkelerinin Filistin'e yaptığı hibe ve yardımlar, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 81,6 azaldı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Hacer Başer   | 18.10.2020
Arap ülkelerinin Filistin'e mali desteği, yılın ilk 8 ayında yaklaşık yüzde 82 azaldı

Ramallah

Filistin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar geçen sürede Arap ülkelerinin Filistin bütçesine verdiği desteğin, 38,1 milyon dolar olduğu belirtildi.

Geçen yıl aynı zaman diliminde Arap ülkelerinin Filistin bütçesine yaptığı hibe ve yardımlar, 198,33 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında Beyaz Saray'da normalleşme anlaşması için yapılan imza töreninde zengin ülkelerden Filistinlilere ödeme yapmamalarını istemişti.

Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara da temmuz ayında yaptığı açıklamada, bazı kardeş ülkelerin, herhangi bir gerekçe göstermeden Filistin bütçesine yaptıkları hibe ve yardımları askıya aldığını duyurmuştu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüsün tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini etkilemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle de Körfez ülkelerinin bütçeleri olumsuz etkilenmişti.

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