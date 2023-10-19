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Arap ülkelerinin Brüksel'deki Büyükelçileri, AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı

Arap ülkelerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de görevli Büyükelçileri, Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve uluslararası hukuk ihlallerini durdurma çağrısı yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Arap ülkelerinin Brüksel'deki Büyükelçileri, AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı

Brüksel

Arap ülkelerinin Brüksel'de AB nezdinde görevli Büyükelçileri, Brüksel'deki Basın Kulübü'nde "İsrail'in Filistin'e ve Filistin halkına yönelik saldırganlığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) konumu" başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçiler adına söz alan Filistinli diplomat Abdalrahim Alfarra, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin başından bu yana aşırıcı bir siyaset izlediğini belirterek Gazze'de 17 yıllık abluka boyunca gelişen duruma dikkati çekti.

Alfarra, İsrail'in şimdi ise "Filistin'i haritadan silmek için" uluslararası camianın gözü önünde harekete geçtiğini söyledi.

Filistinli Büyükelçi Alfarra, AB ve üye ülkelerine Gazze'de sivil katliamını durdurma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'de fosfor bombası dahi kullandığının belgelendiğini vurgulayan Alfarra, hastane saldırısı örneğindeki gibi sivil altyapıya yönelik ağır saldırılarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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