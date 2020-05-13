Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Katar, Umman, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı.
İstanbul
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Katar, Umman, Fas ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.
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Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 82'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 28, iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 263 olduğu ifade edildi.
Katar
Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1390 artarak 26 bin 539'a yükseldiğini açıkladı.
Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 143'e ulaştığı bildirildi.
Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 298 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 19'a çıktığını duyurdu.
Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1289 olduğunu aktardı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha virüs görüldüğü ve vaka sayısının 6 bin 466'ya ulaştığı ifade edildi.
Salgın nedeniyle ülkede can kaybının 188 olduğu bildirilen açıklamada, 3 bin 99 hastanın ise iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını ve toplam vaka sayısının 878'e çıktığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve 236 kişinin tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.