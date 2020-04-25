Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.

Çağrı Koşak   | 25.04.2020
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Palestinian Territory


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.

Kovid-19'a bağlı ölümlerin sayısı Mısır'da 294, Cezayir'de 415, Fas'ta 158 ve Umman'da 10 oldu.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 7 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vefat sayısının 294'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 201 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 92'ye ve hastaneden taburcu edilenlerin ise 1075'e çıktığı ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 8 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede 129 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, toplamda 3 bin 127 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bunlardan 1408'inin iyileştiği vurgulandı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19'a yakalanan 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 158 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 66 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 758'e çıktığı, şu ana kadar 486 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 10'a çıktığı duyuruldu.

Vaka sayısının 1790 olduğu ülkede, 325 kişinin ise iyileştiği açıklanmıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 yeni Kovid-19 tanısıyla toplam vaka sayısının 441'e yükseldiği ifade edildi.

Salgın hastalık nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ürdün'de, 325 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisine de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

Benzer haberler

Cezayir'den getirilen 109 Türk ile 9 Cezayir vatandaşı Malatya'da

Cezayir'den getirilen 109 Türk ile 9 Cezayir vatandaşı Malatya'da

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

İtalya'daki Türkler yurda getiriliyor

Tunus'ta koronavirüs tedbirleri eşliğinde ramazan alışverişi

Tunus'ta koronavirüs tedbirleri eşliğinde ramazan alışverişi

İstanbul'da iftarda dolup taşan meydanlar boş kaldı

İstanbul'da iftarda dolup taşan meydanlar boş kaldı
Irak'tan getirilen 135 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

Irak'tan getirilen 135 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi