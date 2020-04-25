Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Arap ülkelerinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.
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Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.
Kovid-19'a bağlı ölümlerin sayısı Mısır'da 294, Cezayir'de 415, Fas'ta 158 ve Umman'da 10 oldu.
Mısır
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 7 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vefat sayısının 294'e ulaştığı bildirildi.
Ülkede 201 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 92'ye ve hastaneden taburcu edilenlerin ise 1075'e çıktığı ifade edildi.
Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 8 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.
Açıklamada, ülkede 129 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, toplamda 3 bin 127 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bunlardan 1408'inin iyileştiği vurgulandı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19'a yakalanan 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 158 olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 66 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 758'e çıktığı, şu ana kadar 486 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 10'a çıktığı duyuruldu.
Vaka sayısının 1790 olduğu ülkede, 325 kişinin ise iyileştiği açıklanmıştı.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 yeni Kovid-19 tanısıyla toplam vaka sayısının 441'e yükseldiği ifade edildi.
Salgın hastalık nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ürdün'de, 325 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.