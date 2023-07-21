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Dünya

Arap ülkeleri İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları kınadı

Ürdün, Umman, Katar ve Mısır, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı.

Ekrem Biçeroğlu  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Arap ülkeleri İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları kınadı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

İstanbul

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in İsveç makamlarının koruması altında yırtılması, nefreti körükleyen "pervasız bir eylem" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık kınanırken, saldırının şiddeti ve dinlere hakareti kışkırtan İslamofobi'nin bir tezahürü olduğu belirtildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsveç makamlarınca aşırılık yanlılarına "Kur'an-ı Kerim'i yakmak ve saygısızlık" için mükerrer izin ve koruma verilmesi kınandı.

Müslümanların duygularına ve kutsallarına yönelik bu provokatif eylemlerin, şiddet ve nefreti körüklediği vurgulandı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırılara ve İsveç makamlarının nefret ve dini ayrımcılığı ifade eden eylemlere karşı harekete geçmemesine tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dininin kutsallarına yönelik devam eden saldırılar sonucunda İsveç'in Doha Büyükelçisi'ne saygısızlık eylemlerinin durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep eden protesto notası verilmesi kararı alındı."

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan ve dünya çapında milyonlarca Müslüman'ın duygularını kışkırtan bariz bir meydan okuma olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in tekrar tekrar yırtılması ve yakılması olaylarını kınadığı belirtildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

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