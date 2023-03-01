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Dünya

Arap Parlamentosundan BMGK'ye "Yahudi yerleşimci milisleri terör listesine alma" çağrısı

Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrailli Yahudi yerleşimci milisleri terör listesine alma çağrısında bulundu.

İbrahim Khazen, Mahmut Geldi   | 01.03.2023
Arap Parlamentosundan BMGK'ye "Yahudi yerleşimci milisleri terör listesine alma" çağrısı

Istanbul

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, radikal Yahudi yerleşimci milislerce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesi ve diğer bölgelerde gerçekleştirilen şiddet eylemlerine tepki gösterildi.

Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yahudi yerleşimcilerin Filistinli savunmasız vatandaşlara yönelik terörü sistematik hale geldi. Yahudi yerleşimciler, kendilerine karşı caydırıcı bir adım atılmadığı için Filistinlilere ateş açma, evleri ile araçlarını ateşe verme ve tarım alanlarına saldırma gibi suçları işlemeye devam ediyorlar."

Açıklamada, uluslararası toplum ve BMGK'ye Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını derhal durduracak adımları atma ve yerleşimci milisleri terör listesine alma çağrısında bulunuldu.

Yerleşimcilerin Huvvara saldırıları

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış ve bir kişiyi öldürmüştü.

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