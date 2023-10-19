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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap Parlamentolar Arası Birliği uluslararası kuruluşlardan İsrail'in durdurulmasını istedi

Arap Parlamentolar Arası Birliği, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde işlediği suçların derhal durdurulması hususunda müdahale etmelerini istedi.

Ahmed Gouda, Hamdi Yıldız  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Arap Parlamentolar Arası Birliği uluslararası kuruluşlardan İsrail'in durdurulmasını istedi

Kudüs

Arap Parlamentolar Arası Birliği Başkanı ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığında, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen olağanüstü kongrede, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek imkanları ele alındı.

Olağanüstü kongrenin ardından yayımlanan kapanış bildirisinde, "Uluslararası ve bölgesel örgütlerden, uluslararası toplumdan, savaşın derhal durdurulması için sorumluluğunu yerine getirmesi ve Filistin'e acil insani yardımların ulaştırılması için geçişlerin açılması yönünde çalışması" çağrısı yapıldı.

Askeri yollarla, Gazze'den Filistinlilerin zoraki göç ettirilmesi yönündeki herhangi bir çağrının kesin bir dille reddedildiği vurgulanan bildiride, bunun, bölgenin tamamında istikrarsızlığın yayılması ve Filistin halkının haklarının kaybolmasıyla sonuçlanacak Filistin davasının tasfiyesi anlamına geleceği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, İsrail'in işlediklerinin "insanlık karşıtı savaş suçu" olduğu; bunların sonuncusunun da Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan hava saldırısı olduğu vurgulandı.

Bildiride son olarak, İsrail'in katliamı genişletme çabasıyla 1948'den bu yana orman kanunu ile hareket ettiğine dikkat çekildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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