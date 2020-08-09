Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap Konseyi: Lübnan, Arap halklarının mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 2014 yılında kurulan Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere karşı mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Gülşen Topçu   | 09.08.2020
Arap Konseyi: Lübnan, Arap halklarının mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak

İstanbul

Merkezi Tunus'ta bulunan ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Arap Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşların mevcut rejime karşı koyduğunu ve bazılarının, sanki yolsuz siyasi tabakanın diktatörlüğünden daha merhametliymiş gibi sömürgenin geri gelmesini istediğini gördüğümüzde, Lübnan rejiminin sadece bir örneğini teşkil ettiği Arap siyasi rejiminin geldiği noktayı görmüş oluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Arap siyasi rejiminin, baskı uygulayarak, hakir görerek ve yolsullaştırarak halkları devrime mecbur bıraktığı sonrasında da yabancı güçlerden destek alarak askeri darbelerle bu devrimleri bastırdığına işaret edilen açıklamada, "Halklarımızın bir seçim yapması gerekiyor, ya eski siyasi rejimi yok edecekler ya da bu rejim onları yok edecek. Ancak biz, eskimiş bu rejimin son nefesini vermek üzere olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskı ve yolsuzluktan arındırılmış siyasi rejim için verdiği mücadelede bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 600'e yaklaştı
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 165 bin 92'ye yükseldi

Benzer haberler

Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale ediyor

Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale ediyor

Arap Konseyi: Lübnan, Arap halklarının mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Beyrut'un patlamanın öncesine dönmesi için büyük çabalar gerekiyor

Macron'dan Lübnan için acil yardım çağrısı

Macron'dan Lübnan için acil yardım çağrısı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebi zaman kaybıdır

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebi zaman kaybıdır
Fransa'dan 'Beyrut'taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz' açıklaması

Fransa'dan 'Beyrut'taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz' açıklaması