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Dünya

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Said İbicioğlu   | 12.10.2021
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA imha edildi

Yemen

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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