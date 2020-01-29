Arap Birliğinden ABD'nin sözde barış planına karşı olağanüstü toplantı kararı
Filistin, Arap Birliğinden Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla bakanlar düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlenmesini talep etti.
İstanbul
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını görüşmek üzere cumartesi günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanma kararı aldı.
- Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil
- Trump'ın sözde barış planı toplantısına BAE, Bahreyn ve Umman Büyükelçileri katıldı
- İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Avde: Trump’ın sözde barış planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır
- Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek
- TBMM Başkanı Şentop: Kudüs daima kırmızı çizgimizdir
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Trump'a Kudüs tepkisi
- Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak
- Fetih Hareketi: Sözde barış planını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız
- Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur
- Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak
- BM'den ABD'nin sözde barış planı açıklaması
- Rusya'dan ABD'nin sözde planı için 'kararı çatışan taraflar alacak' vurgusu
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Filistin'in Arap Birliğindeki Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh, Birlikten, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla bakanlar düzeyinde olağanüstü oturum düzenlenmesini resmi şekilde talep ettiklerini söyledi.
Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü toplantının çok önemli bir zamanda gerçekleştirileceğini ifade eden Luh, bu zamanda Filistin meselesini yok sayan ve iki devletli çözüm meselesini ortadan kaldıran planların tamamı karşısında Arap ülkelerinin birlik içinde duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.
Luh, bu planların, 1967'de işgal edilen Filistin devletine ait toprakların üzerinde uluslararası sözleşmeler, tüzükler ve kararlarla onaylanmış başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması fırsatını yok etmeye çalıştığını aktardı.
Trump'ın sözde barış planı
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.