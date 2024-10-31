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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap Birliği, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Arap Birliği, İsrail Meclisinin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına yanıt vermek amacıyla bugün Kahire'de toplanacak.

İbrahim Khazen, Ali Semerci  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Arap Birliği, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Kahire

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ürdün'ün talebiyle "İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına tepkiyi tartışmak üzere" bugün Yemen'in başkanlığında Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Ürdün, 29 Ekim'de, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından Arap Birliğini acil toplantıya davet etmişti.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

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