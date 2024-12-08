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Dünya

Arap Birliği: İsrail'in Suriye'deki gelişmelerden yararlanarak toprak işgal etme girişimini kınıyoruz

Arap Birliği, Suriye'deki hızlı gelişmelerin büyük bir ilgiyle takip edildiğini ve İsrail'in bu gelişmelerden yararlanarak Golan'da toprak işgal etme girişimlerinin kınadığını açıkladı.

İ  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Arap Birliği: İsrail'in Suriye'deki gelişmelerden yararlanarak toprak işgal etme girişimini kınıyoruz

Istanbul

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki gelişmeler "modern tarihinin en önemli anlarından biri" olarak nitelendirildi.

Suriye'deki hızlı gelişmelerin büyük bir ilgiyle takip edildiği ifade edilen açıklamada, "İsrail'in (işgalci güç) Suriye içinde yaşanan gelişmelerden yararlanarak, hukuka aykırı şekilde Golan'da ek topraklar işgal etmesini ve Suriye ile 1974'te imzalanan ayrılma anlaşmasını feshetmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mevcut hassas aşamanın tüm Suriyelilerin bu kararlılığa sahip çıkmasını gerektirdiğine vurgu yapılarak, Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin haklarının korunması ve ulusun çıkarlarının her şeyin üstünde tutulması, siyasi geçiş sürecinin barışçıl, kapsamlı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için çalışılması gerektiğinin altı çizildi.

Bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanmasıyla ilgilenen tüm taraflara, Suriyelilerin daha geniş ufuklara doğru ilerlemesini sağlamak ve zorluklarla dolu bu geçiş dönemini aşmak için her türlü yaptırımın kaldırılması da dahil olmak Suriye halkını destekleme çağrısı yapılan açıklamada, "Derin bir tarihe sahip ve insanlık medeniyeti yolunda büyük katkısı olan Arap ülkesi Suriye'nin, içinde bulunduğu süreci güvenli bir şekilde aşıncaya kadar eşlik etmeyi ve desteklemeyi teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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