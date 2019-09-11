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Dünya

Arap Birliği Dışişleri Bakanlarından Netanyahu'nun seçim vaadine kınama

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını kınadı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Ali Semerci   | 11.09.2019
Arap Birliği Dışişleri Bakanlarından Netanyahu'nun seçim vaadine kınama

Kahire

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin İsrail'e "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasının ardından, Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklaması tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirilerek kınandı.

Bu yaklaşımın barış sürecindeki herhangi bir ilerleme şansını azaltacağı ve tüm temelleri yok edeceği vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu saldırgan açıklamalarının takipçisi olunacağı ve bu tek taraflı politikaya karşı koymak için gerekli tüm yasal önlemlerin alınması için çalışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirilen söz konusu vaatlerin, sonuçları ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu vurgulandı.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

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