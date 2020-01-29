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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

Arap Birliğinden sözde barış planına dair yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın sözde barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını vurguladı.

İbrahim Ramadan,Said İbicioğlu   | 29.01.2020
Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

Kahire

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını vurguladı.

Arap Birliğinden sözde barış planına dair yapılan yazılı açıklamada, bu planın bağlayıcı olmadığı ve İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının tek tarafın değil iki tarafın iradesiyle mümkün olduğu belirtildi.

Söz konusu planın, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saymak anlamına geldiği aktarılan açıklamada, Arap Birliğinin barışı sağlamak için atılan tüm ciddi adımlara açık olduğu ve "Filistin-İsrail sorununun çözümüne katkı sunma konusunda ABD'nin gerekçelerinin de anlaşıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında 1967'den bu yana sürdürdüğü işgal gerçeği görmezden gelinerek veya işgali yasallaştırarak adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanamayacağı vurgulandı.

Ciddi barış planının her iki tarafın da beklentilerini karşılaması ve tarafların verdikleri tavizlerin eşit olması için taraflara birbirine paralel çıkarlar da sağlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Arap Birliğinin cumartesi günü yapılacak toplantıda ABD'nin planına karşı tutumunun, Filistin'in tavrına göre şekilleneceği vurgulandı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda sözde barış planını görüşmek üzere 1 Şubat Cumartesi günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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