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Dünya

Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 27.03.2021
Arakanlı Müslümanlar için Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Arakanlı Müslümanlar için sahra hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk sahra hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Yardım malzemeleri taşıyan uçak, AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personelle Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Bangladeş'e hareket etti.

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