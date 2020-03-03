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Dünya

AP üyesi 59 milletvekilinden Yunanistan'a 'şiddete son ver' çağrısı

Avrupa Parlamentosu üyesi 59 milletvekili, Yunanistan'a "şiddete son ver "çağrısında bulundu.

Yusuf Hatip   | 03.03.2020
AP üyesi 59 milletvekilinden Yunanistan'a 'şiddete son ver' çağrısı

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 59 milletvekili, "Yunanistan sınırından geçmek isteyen sığınmacılara kabul edilemez biçimde şiddet uygulandığını" belirterek, Yunanistan'a "şiddete son ver "çağrısında bulundu.

59 AP üyesinin AB Komisyonuna yazdığı mektupta, Yunanistan kara ve deniz sınırında "durumun son derece endişe verici olduğunu" vurgulandı, Yunan makamları ulusal ve uluslararası yasalara uymaya çağırıldı.

Yunanistan'ın bu kişiler için topraklarına yasal erişim hakkı sağlamak ve sığınmacı prosedürlerini uygulamakla yükümlü olduğu belirtilen mektupta, "Yerel halk ve koruma başvurusunda bulunanlara tarifsiz ve kabul edilemez biçimde şiddet uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Mektupta, Yunanistan'a "uyguladığı şiddete son vermesi" çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütü de açıklama yapmıştı

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada da Yunan yetkililerin, düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyi durdurma, "mümkünse" yeni gelenleri kaynak ülkeye geri gönderme ve Türkiye sınırlarında silahlı tatbikat yapma kararı aldığına işaret edilmişti.

Açıklamada, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini önlemeye dönük insanlık dışı tedbirlerinin bu kişilerin hayatlarını riske attığı ifade edilmişti.

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