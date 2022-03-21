AP Türkiye raportörü Amor, Türkiye-AB ilişkilerinin iyileştirilmesi çağrısında bulundu
Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara ile Brüksel arasında yakalanan "pozitif" ortamın, uzun süredir durağan olan ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde kullanılması çağrısında bulundu.
Ankara
Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü ve Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Nacho Sanchez Amor, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'de AA muhabirine konuştu.
Amor, artık Türkiye ile AB arasında farklı bir durum içerisinde olunduğunu belirterek "Bu dönemi ilişkilerimizin ilerlemesi için değerlendirelim, tabii buna Yunanistan ile olan ilişki de dahil." dedi.
Türkiye ve Yunanistan arasında doğrudan temas kurulmasına dikkati çeken Amor, bunun "mükemmel" olduğunu söyledi.
Amor, "Şu an pozitif bir ortam var ve bu dönemde geçmişte yapılan tartışmaları sonlandırmak ve geleceğe birlikte ulaşmak için odaklanmaya çalışalım." dedi.
Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkileri için yeni bir fırsat
Raportör Amor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Antalya Diplomasi Forumu 2022'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
"Erdoğan, işgale karşı uluslararası hukukun kuralları ve ilkeleri ile Ukrayna'nın egemenliğini savunuyor." ifadelerini kullanan Amor, bunun AB-Türkiye ilişkileri için yeni bir fırsat olduğunu vurguladı.
Amor, "Türkiye'nin bizimle aynı bakış açısına sahip olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz ve Türkiye ilgili yeni raporun bunu yansıtmasını umuyorum." dedi.
Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulunan Amor, Ukrayna'da yaşananlara rağmen Antalya Diplomasi Forumu 2022'yi düzenlendiği için Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.