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Dünya

AP oturumuna ara verilmesine neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu sırasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak sloganlar atan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi.

Selen Temizer   | 15.02.2023
AP oturumuna ara verilmesine neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi

Brüksel

Oturumu salonda ziyaretçi bölümünde takip eden PKK yandaşları, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, ekonomi konulu oturumda kürsüde bir milletvekilinin, konu bağlamındaki konuşması sırasında Öcalan lehine Kürtçe sloganlar atmaya başladı.

Bunun üzerine oturumun moderatörü ve konuşmacı milletvekili, şaşkınlık içinde yukarı doğru bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Slogan atmaya devam eden örgüt sempatizanları, Öcalan posterleri açtı, yukarıdan kürsüye kağıtlar attı.

Moderatör, bir süre protestonun sonlandırılması ve oturuma devam etme çağrısında bulundu. Salondaki görevliler bu esnada yerden kağıtları toplamaya çalıştı.

Olayın devam etmesi üzerine moderatör, oturuma ara verme kararı aldığını duyurdu ve canlı yayın kesildi.

Herhangi bir müdahalede bulunulmayan PKK yandaşlarının dışarı çıkarılmaması dikkati çekti.

Ardından AP'nin Genel Kurul oturumlarını düzenleyen biriminden yapılan açıklamada, kargaşaya yol açan bir protesto nedeniyle oturuma ara verildiği bildirildi.

PKK, 2002'den bu yana AB'nin terör listesinde yer alıyor.

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