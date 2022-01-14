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Dünya

AP Başkanı Sassoli, İtalya'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, bugün Roma'da yapılan devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Seçkin   | 14.01.2022
AP Başkanı Sassoli, İtalya'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı

Roma

Başkentteki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda yapılan resmi cenaze merasiminde David Sassoli'nin eşi Alessandra Vittorini, çocukları Livia ve Giulio, hazır bulunurken, törene İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalyan devlet erkanı, siyasiler ve bir grup AP Parlamenteri katıldı.

Konukların ve Sassoli’nin AB Bayrağına sarılı naaşının getirilişiyle tören başladı.

David Sassoli'nin eşi Alessandra Vittorini, törende yaptığı konuşmada, eşinin yokluğuna alışmanın zor olacağını ifade ederken, çocukları da babalarının kendilerine onur, tutku ve sevgiyi en büyük öğreti olarak verdiğini söyledi.

Töreni çok sayıda basın mensubu takip etti, tören sebebiyle bazilikanın bulunduğu Repubblica Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cenaze arabasının geçişi sırasında meydana yakın yerlerde toplanan İtalyanların, AB bayraklarıyla alkış tuttukları görüldü.

Sassoli, bir süredir tedavi görüyordu

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, İtalya'da iki haftadır tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak salı günü sabaha karşı hayatını kaybetti.

Eylülde de zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu belirtilmişti.

2019'da Parlamento Başkanı seçilen merkez sol çizgideki Sassoli'nin görev süresi, gelecek hafta doluyordu. Sassoli, 17-20 Ocak'ta Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Eski gazeteci ve televizyoncu Sassoli, 2009'da siyasete girip AP milletvekili seçilmeden önce İtalyan medya kuruluşu RAI bünyesinde çalışıyordu.


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