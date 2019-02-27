Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.31
BIST 100
104,141.00
Altın
1,319.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Dünya

Anlaşmasız ayrılık yıllık 13 milyar sterlinlik ek maliyet yaratabilir

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılmasının iş dünyasına yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği bildirildi.

Gökhan Kurtaran  | 27.02.2019
Anlaşmasız ayrılık yıllık 13 milyar sterlinlik ek maliyet yaratabilir

Londra

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının iş dünyasına yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği bildirildi.

İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri" adlı raporda, ülkenin birlikten anlaşma olmaksızın 29 Mart tarihinde ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.

Raporda anlaşmasız ayrılık halinde gıda fiyatlarının yükselmesinin beklendiği belirtilirken, "İngiltere'nin en görünür şekilde etkilenebileceği alan Manş denizi üzerinde gelen ürünlerde gecikmenin olması. İngiltere'nin gıda ihtiyacının yüzde 30'u AB'den geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının tüketicilerin davranışlarını da değiştirebileceği, bazı gıdaların tedariğinde sıkıntı yaşanabileceğinin vurgulandığı raporda, anlaşmasız ayrılık halinde İngiliz ekonomisinin gelecek 15 yıl içerisinde hükümetin beklentilerinden yüzde 6 ile yüzde 9 arasında daha küçük olabileceği bildirildi.

Raporda, İngiliz hükümetinin bu zamana kadar hedeflediği 40 ticaret anlaşmasından sadece 6'sı üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, 12 Şubat'ta, "Brexit'e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması

Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması

'AB'nin Mısırdaki zirveye katılması bir ikiyüzlülük örneği'

'AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor'

AB'den 2023 Eğitim Vizyonu'na tam destek

AB'den 2023 Eğitim Vizyonu'na tam destek
Brexit'te anlaşmasız ayrılık ve erteleme seçenekleri gündemde

Brexit'te anlaşmasız ayrılık ve erteleme seçenekleri gündemde
'AB liderliğinin Sisi ile aynı yerde olması ikiyüzlülüktür'

'AB liderliğinin Sisi ile aynı yerde olması ikiyüzlülüktür'