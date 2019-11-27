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Dünya

Anlaşmasız ayrılığın İngiliz otomotiv sektörüne maliyeti 42,7 milyar sterlin

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkede otomotiv sektöründeki üretimin 2024 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon adet azalabileceğini belirtti.

Gökhan Kurtaran   | 27.11.2019
Anlaşmasız ayrılığın İngiliz otomotiv sektörüne maliyeti 42,7 milyar sterlin

London, City of

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde çıkmasının İngiliz otomotiv sektörüne maliyetinin yaklaşık 42,7 milyar sterlin olabileceği belirtildi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkede otomotiv sektöründeki üretimin 2024 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon adet azalabileceği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının ardından uygulanacak ek gümrük vergilerinin ülkenin otomotiv sektörüne maliyetinin yine 2024 yılına kadar yaklaşık 42,7 milyar sterlini bulabileceği belirtildi.

İngiliz hükümetinin AB ile yapacağı ticaret anlaşması müzakerelerinde otomotiv sektörünün öneminin göz önünde bulundurulması gerektiği aktarılan açıklamada, otomotiv sektörünün ülke ekonomisine yıllık katkısının yaklaşık 18,6 milyar sterlin olduğu, sektörün yaklaşık 168 bin kişiye istihdam sağladığı kaydedildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiliz otomotiv sektörünün net, sorunsuz, gümrük tarifelerinin olmadığı, denetim uyumunun sağlandığı bir anlaşmaya ihtiyacı var. Detaylı ticaret müzakereleri henüz başlamadı. Fakat bu müzakereler kapsamlı ve karmaşık olacaktır." ifadelerini kullandı.

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