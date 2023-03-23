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Dünya

Anket: Macron'un tartışmalı emeklilik reformunu savunması 10 Fransız'dan 7'sini kızdırdı

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reformu savunduğu dünkü konuşmasının her 10 Fransız'dan 7'sini kızdırdığını ortaya koydu.

Alaattin Doğru  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Anket: Macron'un tartışmalı emeklilik reformunu savunması 10 Fransız'dan 7'sini kızdırdı

Ankara

Elabe araştırma şirketinin Fransız kanalı BMFTV için 1037 kişi ile yaptırdığı ankete göre, Fransızlar, Macron'un ülkedeki kitlesel protestolara rağmen Parlamentoda oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformu konusundaki tezlerini ikna edici bulmadı.

Katılımcılar, Macron'un yaşanan kriz bağlamında yaptığı yorumların sükunetten çok ülkede daha fazla öfkeye neden olacağını düşünüyor.

Macron'un yaptığı konuşma her 10 Fransız'dan 7'sini kızdırırken katılımcıların sadece yüzde 11'i Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ülkedeki tansiyonu düşüreceğine inanıyor.

Öte yandan Fransızların yüzde 65'i Macron'u "kötü", yüzde 69'u da "kibirli" bir cumhurbaşkanı olarak değerlendirdi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 73'si emeklilik reformunun "adaletsiz" olduğu görüşünde.

Emeklilik reformu krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşının 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrasını doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.

16 Mart'ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa’da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alınmıştı.

Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedilmesi görüntülerinin yansıması tepkilere yol açmıştı.

Muhalefet partileri mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

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