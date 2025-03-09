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Dünya

Anket: Japonya'da Kovid-19 salgınından bu yana en ciddi tam zamanlı iş gücü sıkıntısı yaşanıyor

Japonya'da yapılan ankette Kovid-19 salgınından bu yana tam zamanlı personel açığının en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi.

Emirhan Demir, Dilara Karataş  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Anket: Japonya'da Kovid-19 salgınından bu yana en ciddi tam zamanlı iş gücü sıkıntısı yaşanıyor

Ankara

Kyodo Ajansının haberine göre, kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, ocakta özel sektörden yaklaşık 11 bin şirketin katılımıyla anket yaptı.

Şirketlerin yüzde 53,4'ünün daha fazla tam zamanlı personele ihtiyaç duyduğu belirlenen ankette, bu oranın Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi.

En fazla tam zamanlı çalışana ihtiyaç duyulan sektörlerin arasında bilişim hizmetleri ve inşaat öne çıkarken şirketlerin yüzde 30,6'sının yarı zamanlı çalışan eksikliği yaşadığı ortaya çıktı.

Çalışan sayısında açıklık bildiren şirketlerin yaklaşık yüzde 68,1'inin nisan itibarıyla tam zamanlı çalışanların maaşlarında artış yapmayı planladıkları kaydedildi.

Ankette çalışan yetersizliği nedeniyle iflas eden firmaların sayısının 2024'te en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi.

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