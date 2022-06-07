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Dünya

Anket: İngiltere'de 10 Müslüman'dan 7'si iş yerinde İslamofobik davranışa maruz kalıyor

İngiltere'de yapılan bir anket, her 10 Müslüman'dan 7'sinin iş yerinde İslamofobik eyleme maruz kaldığını ortaya koydu.

Zuhal Demirci   | 07.06.2022
Anket: İngiltere'de 10 Müslüman'dan 7'si iş yerinde İslamofobik davranışa maruz kalıyor

İngiltere

İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki Müslümanlara yönelik konulara odaklanan "Hyphen" adlı web sitesi, 22 Nisan-10 Mayıs'ta İngiltere'de yaşayan 700'ü genç (18-24 yaşlarında) 1503 Müslüman'ın katıldığı bir anket hazırladı.

Anket, Müslümanların, çalışma ortamlarında karşılaştığı İslamofobik davranışları ve topluma katılımlarını inceledi.

Siyahi Müslümanlar daha fazla İslamofobik davranışlara maruz kalıyor

Anket sonuçlarına göre, halen çalışmakta olan yaklaşık 10 İngiliz Müslüman'dan 7'si (%69) iş yerinde İslamofobik eyleme maruz kalıyor.

Müslüman çalışanlara yönelik İslamofobik davranışlar, çoğunlukla, müşterilerle veya dışarıdan kişilerle iletişim kurdukları esnada (%44), iş yerindeki sosyal etkinliklerde (%42) ve terfi almaya çalıştıkları esnada (%40) görülüyor.

Özellikle siyahi Müslümanlar, iş yerinde diğer azınlıklara göre daha fazla İslamofobik yaklaşıma uğruyor. İngiliz Müslümanların yüzde 37'si işe alım aşamasında bunu deneyimlediğini söylerken bu oranın, çalışan siyahi Müslümanlar arasında yüzde 58 olması dikkati çekiyor.

İngiltere'deki Müslümanların topluma katılımı arttı

Ankette, son dönemlerde artan yaşam maliyetlerinin, İngiltere'deki Müslümanların hayatını da olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Ankete katılan İngiliz Müslümanların yüzde 54'ü, faturalar, yiyecek ve yakıt gibi temel giderleri karşılamanın, 5 yıl öncesine göre daha zor olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, anket sonuçlarına göre, İngiltere'de İslamofobiye ve artan yaşam maliyetlerine rağmen, topluma katılımdan iyileştirilmiş birtakım beklentilere kadar değişen alanlarda hala geniş bir iyimserliğin olduğu da dikkati çekiyor.

Ankete katılanların yüzde 68'i, 5 yıl öncesine kıyasla İngiltere'de Müslümanların topluma katılımının arttığını ve yüzde 58'i de İngiltere'de büyüyen genç Müslümanlar için daha fazla rol modeli olduğu görüşünü paylaştı.

Yayın hayatına yeni başlayan "Hyphen" adlı web sitesi, Daily Telegraph ve National'ın eski editörü Martin Newland ve daha önce The Times, Observer ve Al Jazeera'de görev yapan Burhan Wazir tarafından yönetiliyor.

Merkezi Londra'da bulunan Hyphen, Avrupa kıtasındaki yaklaşık 30 milyon Müslüman'ın kıtanın kültürel, politik ve ekonomik manzarasını şekillendirmede oynadığı artan rolü gündeme getirmeyi hedefliyor.

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