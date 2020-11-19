Euro
9.15
Dolar
7.71
BIST 100
1,294.72
Altın
1,873.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

ABD'de yapılan bir anket, ABD'li seçmenin Demokrat aday Joe Biden'ın seçimlerindeki zaferinden ziyade, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesine mutlu olduğunu ortaya koydu.

Dildar Baykan   | 19.11.2020
Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

Washington

Monmount Üniversitesinin yaptığı bir ankette, ülkede 3 Kasım'da düzenlenen ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden'ın kazandığı seçimlerin sonucuna ilişkin kamuoyunun görüşü mercek altına alındı. 

Ankete katılanların yüzde 34'ü seçim sonuçlarından Trump'ın seçimleri kaybetmesinden nedeniyle mutlu olduğunu belirtirken, sadece yüzde 25'i Biden'ın zaferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 41'i ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi.

Öte yandan seçimlerde Biden için oy kullanan seçmenlerin yüzde 73'ü Trump kaybettiği için sonuçlardan mutlu olduğunu kaydetti.

Trump'a oy veren seçmenin yüzde 26'sı ise Trump'ın kaybetmesinden dolayı, yüzde 36'sı ise Biden'ın kazanmasından dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 60'ı Biden'ın seçimleri hakkıyla kazandığına inandığını belirtirken, yüzde 32'si de Trump'ın seçimlerdeki hile iddialarına inandıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti
İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor

ABD'li Demokrat vekillerden Pompeo'ya 'İsrail'in yasa dışı yıkımlarını' kınaması çağrısı

Trump Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı

Trump Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı
ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları

ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları
Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı

Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı