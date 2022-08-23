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Dünya

Angolalılar yarın sandık başına gidiyor

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Angola'da halk, ülkenin yeni dönemdeki cumhurbaşkanını ve meclis üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Tufan Aktaş   | 23.08.2022
Angolalılar yarın sandık başına gidiyor

İstanbul

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 50 yıldır ülkeyi yöneten Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) adayı olan Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ve muhalif Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik'in (UNITA) adayı Adalberto Costa Junior öne çıkıyor.

14 milyon seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süresi 5 yıl ve bir cumhurbaşkanı en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Angola'da 2010'da yapılan yasa değişikliğiyle seçmenler hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı için tek bir partiye oy veriyor. En fazla oyu alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor.

Ülkedeki 18 idari bölge, cumhurbaşkanınca atanan valiler tarafından yönetiliyor.

220 sandalyeli mecliste, şu anda 150 vekille çoğunluğu MPLA elinde tutarken, merkez sağın adayı olan Adalberto Costa Junior'un bu seçimde meclis aritmetiğini değiştirebileceği öngörülüyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak gösterilen ülke, nüfusunun yüzde 46'sının 15 yaşın altında olmasından ötürü dünyanın en genç 4. ülkesi konumunda bulunuyor.

1992'den bu yana aynı parti yönetiyor

İlk kez 1992'de seçimlerin yapıldığı ülkeyi bağımsızlığını kazandığı 1975'ten bu yana MPLA yönetiyor.

2017'den bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan 68 yaşındaki Joao Manuel Gonçalves Lourenço, daha önce 2014-2017 döneminde ülkenin savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

İtalya ve Portekiz'de eğitim alan 60 yaşındaki Adalberto Costa Junior, seçimlerde yolsuzluk karşıtı söylemleriyle öne çıkıyor.

MPLA'nın geçen yıl oyların merkezde başkent Luanda'da sayılmasını öngören yasa değişikliği muhaliflerin tepkisini çekmişti.

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