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Dünya

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da eda etti.

Enes Canlı   | 20.01.2023
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Kudüs

Arslan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. AYM Başkanı, ziyaretin ardından Mescid-i Aksa'dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib ile görüştü.

Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nde cuma namazını kılan Arslan, Kudüs Vakıflar Konseyi Başkanı Abdulazim Selheb, Kudüs Müftüsü Muhammed Ahmed Hüseyn, Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani ile de bir araya geldi.

Arslan, Mescid-i Aksa ve Kubbetu's-Sahra'yı gezerek kutsal mekan hakkında bilgi aldı.

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