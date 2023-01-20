Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da eda etti.
Kudüs
Arslan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. AYM Başkanı, ziyaretin ardından Mescid-i Aksa'dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib ile görüştü.
Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nde cuma namazını kılan Arslan, Kudüs Vakıflar Konseyi Başkanı Abdulazim Selheb, Kudüs Müftüsü Muhammed Ahmed Hüseyn, Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani ile de bir araya geldi.
Arslan, Mescid-i Aksa ve Kubbetu's-Sahra'yı gezerek kutsal mekan hakkında bilgi aldı.