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Dünya

Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı

Hollanda'da "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla bir araya gelen onlarca gösterici, kendilerini Rijksmuseum'un demir çitlerine zincirleyerek girişi kapattı.

Selman Aksünger  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Amsterdam'da iklim aktivistleri, Hollanda'nın en büyük müzesi Rijksmuseum'un girişini kapattı

Amsterdam

Ülkenin en büyük müzesinin girişine kendilerini zincirleyen göstericiler, ziyaretçilerin içeri girmesini engelliyor.

Sarı tulumlar giyen yaklaşık 60 gösterici, Rijksmuseum'dan sponsoru olan bankayla ilişkisini kesmesini istiyor.

AA muhabirine konuşan göstericiler, fosil yakıt endüstrisini finanse ettiğini öne sürdükleri bankayla işbirliği sonlandırılana kadar müzenin girişini kapatacaklarını dile getirdi.

Göstericilerden biri, "Bugün Rijksmuseum önünde bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Rijksmuseum'un ING'yle bağını kesmesini istiyoruz. ING, fosil yakıt endüstrisini finanse ederek hatalı bir iklim politikası uyguluyor." iddiasında bulundu.

Vinç kabinine girerek megafonla müze ziyaretçilerine sık sık anons yapan göstericiler, "Rijksmuseum'un ING Bankasına 'Hayır' demesini istiyoruz" sloganları attı.

Bazı ziyaretçiler, müzeye girememeleri sebebiyle göstericilerle konuşarak eylemin yapılış biçimini eleştirdi.

Müzenin çevresinde gösterinin sonlanmasını bekleyen çok sayıda polis, müdahalede bulunmadı.

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