Dolar
34.07
Euro
37.74
Altın
2,521.21
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
59,381.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

Güncel bir anket, Amerikalıların yüzde 53'ünün, Amerikan silahlarının İsrail tarafından Filistinlilere karşı kullanılmasını desteklemediğini ortaya koydu.

Hakan Çopur  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

Washington

ABD'de yapılan güncel bir ankete katılan Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını "Filistinlilere karşı kullanılmayacak şekilde" sınırlandırması gerektiğini belirtti.

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chicago Küresel İlişkiler Konseyi tarafından yapılan güncel bir anket, Amerikalıların Orta Doğu'ya ve özelde de Gazze'deki insani krize yönelik tutumlarına ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Ankete göre, Amerikalıların yüzde 61'i, İsrail'e koşulsuz desteği dolayısıyla ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD'nin Orta Doğu'da "yapıcı ve olumlu" bir rol oynadığını düşündüğünü belirtti.

Anketin İsrail ve Gazze ile ilgili bölümündeki veriler ise Amerikan halkının yarıdan fazlasının "ABD'nin İsrail'e desteğini onayladığını" ancak aynı zamanda Filistinli sivilleri göz önünde bulundurarak bunun "sınırlandırılması gerektiğini" ortaya çıkardı.

Amerikalıların yüzde 53'ü, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını "Filistinlilere karşı kullanılmayacak şekilde" sınırlandırması gerektiğini belirtti.

Aynı katılımcıların yüzde 60'ı, esirler kurtarılana kadar ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının devam etmesini desteklediğini aktardı.

Verilerin ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri de Amerikalıların yüzde 30'unun "ABD'nin İsrail'i aşırı şekilde desteklediğini" düşündüğünü belirtmesi oldu. Benzer şekilde Biden yönetiminin bugüne kadar İsrail'e "çok fazla" silah yardımı yaptığını düşünenlerin oranı da yüzde 34 oldu.

Her 3 katılımcıdan 1'i de ABD'nin Gazze'ye yeterince yardım yapmadığını düşündüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yeni eğitim öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına davet
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak
RTÜK Başkanı Şahin'den, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan: Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz

Benzer haberler

Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

Amerikalıların yarısı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sınırlandırılmasını istiyor

DSÖ: Çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara sınırlı ara verilecek

Husiler: Hudeyde Limanı saldırısına verilecek karşılığın zamanlaması İsrail için sürpriz olacak

İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü
Cenevre'de aktivistler, kanton yönetiminden "Gazze'de yaşananlar nedeniyle" İsrail'e karşı net tavır bekliyor

Cenevre'de aktivistler, kanton yönetiminden "Gazze'de yaşananlar nedeniyle" İsrail'e karşı net tavır bekliyor
ABD başkanlık yarışında Harris, Trump'ın 4 puan önünde gözüküyor

ABD başkanlık yarışında Harris, Trump'ın 4 puan önünde gözüküyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet