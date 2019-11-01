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Dünya

Amerikalıların çoğu Bağdadi saldırısı sonrası Trump'a 'kredi' verdi

Washington Post gazetesi ve ABC televizyonu Bağdadi'nin öldürülmesinin Trump'ın imajını nasıl etkilediğini tespit etmek üzere 27-30 Ekim arasında 1003 kişi ile anket yaptı.

Kasım İleri   | 01.11.2019
Amerikalıların çoğu Bağdadi saldırısı sonrası Trump'a 'kredi' verdi

Washington

Amerika'da yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 54'ü "DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a kredi verilmesi gerektiğini" düşünüyor.

Amerikan Washington Post Gazetesi ve ABC Televizyonu Bağdadi'nin öldürülmesinin Trump'ın imajını nasıl etkilediğini tespit etmek üzere 27-30 Ekim arasında 1003 kişi ile anket yaptı.

Katılımcıların yüzde 54'ü "DEAŞ elebaşının öldürülmesinde Trump'a kredi verilmeli mi?" sorusuna "önemli ölçüde kredi verilmeli" yanıtını verirken yüzde 39 ise "Trump'a bu saldırıda önemli bir rol biçilmemesi gerektiğini" savundu.

Anketin sonuç değerlendirmesinde, El Kaide lideri Usama Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 76'sının aynı soruya "önemli bir kredi verilmeli" yanıtı verdiği belirtildi. 

Ayrıca katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın halen güçlü bir diler olmadığı, yüzde 44'ü ise olduğu görüşünü dile getirdi.

Diğer taraftan, katılımcıların yüzde 54'ü Bağdadi'nin öldürülmesinin Amerika'yı daha güvenli bir hale getirmediği, yüzde 26'sı ülkenin daha güvenli hale geldiği, yüzde 16'sı ise daha tehlikeli bir hal aldığı görüşünü ifade etti.

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