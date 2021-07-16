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Dünya

Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay yolculuğuna 18 yaşında bir genç eşlik edecek

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un birlikte uzaya seyahat edeceği bir diğer ismin 18 yaşındaki Oliver Deamen olduğu bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 16.07.2021
Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay yolculuğuna 18 yaşında bir genç eşlik edecek

Ankara

BBC’nin haberine göre, Bezos’un 20 Temmuz’da Blue Origin aracıyla gerçekleştireceği ilk uzay seyahatine eşlik edecek son isim de belli oldu.

Fizik öğrencisi olduğu belirtilen 18 yaşındaki Oliver Deamen’ın, Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) oğlu olduğu belirtildi.

Bezos ile uzay yolculuğuna çıkmak için 12 Haziran’da satışa sunulan bir kişilik boş koltuk, çevrim içi açık artırmada 28 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Ancak koltuğu satın alan kişinin takvimine uymadığı gerekçesiyle yolculuğa çıkamayacağı belirtildi.

Bu kişi yerine uzay seyahatine Deamen’in katılacağı ve "uzaya gidecek en genç isim" olacağı duyuruldu.

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı kaydedilmişti.

Bezos'un uzay yolculuğuna 82 yaşındaki eski pilot Mary Wallace Funk’u da onur konuğu olarak davet ettiği açıklanmıştı.

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