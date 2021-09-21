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Dünya

Almanya'yla varılan 'soykırım anlaşması'nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı

Namibya'da, Almanya ile varılan soykırım tazminatı anlaşmasına tepki gösteren siyasetçiler ve kabile liderleri protesto düzenleyerek, meclis binasını bastı.

Tufan Aktaş   | 21.09.2021
Almanya'yla varılan 'soykırım anlaşması'nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı

İstanbul

Namibian Sun gazetesinin haberine göre, Almanya'nın soykırım özrünü ve 1,1 milyar avroluk kalkınma yardımını yeterli bulmayan göstericiler, kendilerine danışılmadan varılan anlaşmayı protesto etti.

Başkent Windhoek'te toplanan yüzlerce gösterici, yürüyüş yaptıktan sonra zorla meclis binasına girdi.

Meclisin soykırım anlaşmasını bugün oylamayı planladığı öğrenildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Mayıs'ta, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.

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