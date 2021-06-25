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Dünya

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, en az 6 kişi yaralandı

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 25.06.2021
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, en az 6 kişi yaralandı

Nordrhein-Westfalen

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.

Polis, saldırganı yakaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

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