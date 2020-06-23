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Dünya, Koronavirüs

Almanya'nın Warendorf şehrinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü

Almanya’da Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasında çalışan 1553 kişide virüse rastlanması, komşu Warendorf şehrinde de Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

Mesut Zeyrek   | 23.06.2020
Almanya'nın Warendorf şehrinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü

Köln


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gütersloh’a bağlı Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasında çalışan 1553 kişide virüse rastlanması, komşu Warendorf şehrinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

KRV hükümetinin Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Karl-Josef Laumann, et fabrikası çalışanlarının ikamet ettiği bu iki bölgede yaşamın birçok alanında getirilen eski kısıtlamaların yarından itibaren geçerli olduğunu açıkladı.

Bölgede 30 Haziran Salı gününe kadar getirilen kısıtlamalara göre açık ya da kapalı alanlarda spor yapılamayacak, müzeler, sinemalar, oyun alanları kapalı olacak, barlar, saunalar ve havuzlar tekrar kapatılacak. Mangal ve pikniğin yasaklandığı bölgede ayrıca her türlü toplu etkinlik yasaklanırken, mağaza, restoran ve kuaförler ise açık olacak.

Güterloh ve Warendorf bölgelerinde test çalışmaları önemli ölçüde artırılırken, söz konusu et firmasında çalışanların tamamına Kovid-19 testi yapılacağı ifade edildi.

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