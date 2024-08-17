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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya'nın, kararlaştırılmışın dışında Ukrayna'ya yeni yardımlar yapmayacağı iddia edildi

Alman hükümetinin tasarruf önlemleri kapsamında bundan sonra Ukrayna'ya, şimdiye kadar kararlaştırılanların dışında yeni yardımlar sağlamayacağı ileri sürüldü.

Erbil Başay  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Almanya'nın, kararlaştırılmışın dışında Ukrayna'ya yeni yardımlar yapmayacağı iddia edildi

Berlin

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, 2025 bütçesi konusunda anlaşma sağlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, mevcut bütçe planlaması ışıdığında Ukrayna'ya sadece şimdiye kadar onaylanmış askeri yardımlar yapacağı ifade edildi.

Belgelere ve elektronik posta yazışmaların yanı sıra bakanlıklar arasındaki görüşmelere dayandırılan haberde, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımları kısıtlamak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Haberde, mevcut bütçe planlamasında Ukrayna için "yeni para bulunmadığı" belirtilerek, bunun sebebinin Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının tasarruf önlemleri olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar onay verilmiş malzemelerin Ukrayna'ya teslim edileceği vurgulanan haberde, ancak Başbakan Olaf Scholz'un talimatıyla Savunma Bakanlığından gelecek ek taleplere onay verilmeyeceği bildirildi.

Haberde, Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Linder'in de bu bağlamdaki talebini bir mektupla 5 Ağustos'ta Savunma Bakanlığına ilettiği bilgisi paylaşılarak, Linder'in "yeni tedbirlerin sadece bu sene ve gelecek yılların bütçelerinde finansman sağlanması durumunda alınabileceğini" aktardığı ifade edildi.

Linder'in Ukrayna'ya yardımların Alman bütçesinden değil, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karlardan yapılmasını istediği kaydedildi.

Hükümetin bu kararının etkilerinin şimdiden hissedilmeye başlandığına işaret edilen haberde, hükümetin para ayırmadığından dolayı Ukrayna'ya bir Iris-T hava savunma sisteminin sağlanamadığı ileri sürüldü.

Almanya'nın Ukrayna'ya bu yılın bütçesinde 8 milyar avro, 2025'in bütçesinde de 4 milyar avro sağlanmasının kararlaştırıldığı ancak bu paranın neler için harcandığının belli olduğu belirtildi.

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