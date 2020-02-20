Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in, Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayacağını söyledi.
Berlin
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği bölgede incelemeler yapan Seehofer, olay yerinde bulunan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın yanına gelerek “Bize güvenin. Biz dostuz, rakip değiliz.” dedi.
Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağını Büyükelçi Aydın’a iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.