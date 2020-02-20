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Dünya

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in, Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayacağını söyledi.

Cüneyt Karadağ,Bahattin Gönültaş   | 20.02.2020
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak Fotoğraf: Murat Kula/AA

Berlin

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği bölgede incelemeler yapan Seehofer, olay yerinde bulunan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın yanına gelerek “Bize güvenin. Biz dostuz, rakip değiliz.” dedi.

Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağını Büyükelçi Aydın’a iletti.

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