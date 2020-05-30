Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'dan vatandaşlarının ülkeye getirilmesine destek veren Türkiye'ye teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının ülkeye tahliye edilmesinde destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Cüneyt Karadağ   | 30.05.2020
Almanya'dan vatandaşlarının ülkeye getirilmesine destek veren Türkiye'ye teşekkür

Berlin

Dışişleri Bakanlığına ait "Kriz Reaksiyon Merkezi"nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Dışişleri Bakanlığı olarak Türk meslektaşlara Peru ve Kolombiya'daki yardımseverlikleri ve iş birliği için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sayede 100'den fazla Alman ülkemize gelebildi. Teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, THY'ye ait uçağın, Bogota ve Lima'dan aldığı Alman vatandaşlarını Frankfurt'a getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası yetkililerinin de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini telefonla arayarak teşekkür ettikleri öğrenildi.

Kolombiya ve Peru'dan getirilen 258 Avrupa Birliği vatandaşı içerisinde Fransa, Çekya, Portekiz, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, Bulgaristan, İspanya, İsveç, Norveç, Polonya, İtalya vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü
İran'da cami ve alışveriş merkezlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Çin'de 4, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
MS hastalığı koronavirüse yakalanma riskini artırmıyor

Benzer haberler

Almanya'dan vatandaşlarının ülkeye getirilmesine destek veren Türkiye'ye teşekkür

Almanya'dan vatandaşlarının ülkeye getirilmesine destek veren Türkiye'ye teşekkür

Almanya'da aşırı sağcı askerleri ordudan uzaklaştırmak için yasa değişikliği yapılacak

Almanya'da Solingen faciasının 27. yılında katledilen Türkler unutulmadı

Ifo: Alman ekonomisi bu yıl yüzde 6,6 daralabilir

Ifo: Alman ekonomisi bu yıl yüzde 6,6 daralabilir
Almanya Libya'da Hafter milislerinin silah ambargosunu nasıl deldiğini araştırıyor

Almanya Libya'da Hafter milislerinin silah ambargosunu nasıl deldiğini araştırıyor
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: En büyük tehdit aşırı sağdan geliyor

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: En büyük tehdit aşırı sağdan geliyor