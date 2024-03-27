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Dünya

Almanya'daki yangında ölen 4 kişinin Türk kökenli Bulgar vatandaşı olduğu ortaya çıktı

Almanya'nın Solingen kentinde dün 4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Mesut Zeyrek  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Almanya'daki yangında ölen 4 kişinin Türk kökenli Bulgar vatandaşı olduğu ortaya çıktı

Köln

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir."

Olay

Almanya'nın Solingen kentinde dün gece 4 katlı binada çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti, 9 kişi yaralanmıştı.

Polisten yapılan açıklamada, Höhscheid semtindeki eski binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı, sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtilmişti.

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