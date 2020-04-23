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Dünya, Koronavirüs

Almanya'daki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri tamamlandı

Almanya'daki Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinin tamamlandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 23.04.2020
Almanya'daki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri tamamlandı

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinin tamamlandığı bildirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Almanya’da vizeyle geçici olarak bulunup, Türkiye'ye dönmek için Başkonsolosluklara başvuran 3 bin 473 vatandaşımız 20-23 Nisan'da Türk Hava Yollarının Almanya’nın 7 kentinde düzenlediği toplam 15 özel seferle ülkemize dönmüşlerdir.''

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan operasyonun Dışişleri Bakanlığının güçlü desteğiyle başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak operasyonda emeği geçen Başkonsolosluk ve THY çalışanlarına teşekkür edildi.

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