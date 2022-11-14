Almanya'daki Müslüman toplum, İslamofobik saldırılardaki artıştan endişeli
İnssan adlı inisiyatifin Proje Direktörü Demir, Müslümanlara ve camilere yönelik saldırıların Kovid-19 salgınının ardından artış gösterdiğini ve Almanya'nın ekonomik zorluklarla karşı karşıya olması nedeniyle durumun ciddi olduğunu söyledi.
Berlin
Almanya'da ayrımcılıkla mücadele konusunda faaliyet gösteren İnssan adlı inisiyatifin Proje Direktörü Süleyman Demir, AA'ya yaptığı açıklamada, "İstatistikler kesinlikle çok arttı, özellikle de başörtülü kadınlarda. Başörtüsü takan kadınların tükürme gibi ve diğer fiziksel saldırıya maruz kaldığını ve bunun son yıllarda önemli ölçüde arttığını görüyoruz" dedi.
Şu an ki istatistiklerin tüm saldırıları yansıtmadığını çünkü pek çok saldırının rapor edilmediğini vurgulayan Demir, "Birçok Müslüman şikayetlerinin ciddiye alınmayacağını düşünerek olayları polise bildirmiyor. Bazen duyulmadıklarını ya da görülmediklerini düşünüyorlar ve bu yüzden 'Neden bildireyim ki? Herhangi bir sonuç çıkmayacak' diye düşünüyorlar." diye konuştu.
Demir, İslamofobik suçlarla mücadele için polisin daha iyi bir duyarlılık eğitimi alması çağrısında bulunarak "Polis memurları uygun şekilde eğitilmiyor. Örneğin transfobi ya da antisemitizm konusunda eğitiliyorlar ama Müslüman karşıtı suçlarla mücadele konusunda eğitilmiyorlar. İslamofobi vakalarının birçoğu polis tarafından suç istatistiklerine düzgün bir şekilde kaydedilmiyor." ifadelerini kullandı.
Aşırı sağcılar enerji krizini istismar ediyor
İnssan adlı inisiyatifin Proje Direktörü Demir aşırı sağcı grupların, azınlıklara ve Müslümanlara karşı korku ve nefreti körüklemek için süregelen ekonomik ve enerji krizini istismar etmeye çalıştıkları uyarısında bulundu.
Demir, "Azınlıkları 'günah keçisi' olarak göstermek, yani siyasi ya da ekonomik sorunların günah keçisi olarak göstermek kolaydır ve aşırı sağ gruplar doğal olarak bu yöntemi kullanarak büyük ekonomik krizden bu azınlıkların sorumlu tutulacağını söylüyorlar. Bu nedenle, yükselen aşırı sağcılık ile ekonomik durum arasında bir bağlantı görüyorum" dedi.
Demokrasiyi güçlendirmek ve aşırı sağın yükselişine karşı koymak için Müslümanların ve azınlıkların siyasi olarak daha aktif olmalarının önemli olduğunu kaydeden Demir, "Berlin'de 180 ila 200 farklı milletten insan var, dolayısıyla Müslümanların da özellikle de burada doğmuş olanlar, burada kendilerini evlerinde hissediyorlar. Demokratik karar alma süreçlerine katılarak ve Almanya'nın geleceğini şekillendireceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Almanya'da yaklaşık 5,5 milyon Müslüman'ın 3 milyonu Türk kökenli. Alman makamları 2021'de en az 662 İslamofobik suç kaydetti. Müslüman karşıtı şiddet nedeniyle 46'dan fazla cami saldırıya uğradı ve en az 17 kişi yaralandı. Alman makamları 2022'nin ilk altı ayında 152 İslamofobik saldırı kaydederken en az 7 kişi de yaralandı.
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