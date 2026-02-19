Dolar
Dünya

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler 6. yılında Hanau'da anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında Türklerin de bulunduğu hayatını kaybeden 9 kişi için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Mesut Zeyrek  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler 6. yılında Hanau'da anıldı Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Hanau

Saldırıların gerçekleştirildiği Heumarkt ve Kurt-Schumacher meydanlarında düzenlenen törenlerde, ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldı.

Kurbanların yakınları ve çevre sakinlerinin yanı sıra Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky anma törenine katıldı.

Bu yılki "sessiz" anma töreninde konuşma yapılmadı.

Frankfurt Başkonsolosu Akdevelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yıllık göç tarihinde Hanau ve Solingen gibi acı olayların yaşandığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi

Akdevelioğlu, "Yaşanan bu acı olaylar bize gösteriyor ki Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının çok ciddi bir psikolojik ve ideolojik tabanı var. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu öncelikle Alman hükümetinin, devletinin görevi. Bu mücadelenin sadece siyasi ve hukuki değil, çok boyutlu yapılması gerekiyor. Eğitimle, kültürel ve psikolojik alanda bu tabanı yok etmek gerekiyor." dedi.

Hanau Şehir Mezarlığı'nda da "sessiz" anma töreni düzenlendi.

Törende ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin mezarlarına çiçekler bırakılarak dua edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ebedi istirahatgahı olan Offenbach ve Dietzenbach şehir mezarlıklarında da dualar edildi.

Irkçı terör saldırısı

Aşırı sağcı Tobias Rathjen, 19 Şubat 2020'de şehir merkezindeki iki kafeye saldırı düzenlemiş ve bu ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardından yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

